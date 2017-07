Dat stelt de Britse krant Sunday Times.

Unilever zou concurrentie hebben van onder meer Hormel Foods, een Amerikaanse producent van levensmiddelen.

Reckitt Benckiser is van oorsprong net als Unilever een conglomeraat in schoonmaakmiddelen, personal care, en levensmiddelen. Het Brits-Duitse bedrijf is sinds de jaren '90 meer- en meer uit levensmiddelen gestapt. Weliswaar is het nog eigenaar van anti-keelpijn pastiles Strepsils en kocht het voor $16,6 miljard babymelkproducent Mead Johnson, klassieke voedselproductie maakt nog 4% uit van RB's omzet.

Cillit Bang, Clearasil, Calgon en Durex zijn de bekendste merken van RB. De 'Franse Mosterd en ketchupdivisie', die tot de wortels van het Britse deaal van RB behoren, is goed voor zo'n €400 miljoen omzet per jaar. RB zou hopen op een bod van €2,5 miljard, aldus de Sunday Times.

Kraft Heinz

In april besloot RB dit onderdeel eventueel te verkopen, in het kielzog van de schokgolf in de levensmiddelenindustrie veroorzaakt door het overnamebod van Kraft Heinz op Unilever. Unilever wuifde die poging weg, maar besloot wel tot een heroverweging van zijn portefeuille. Datzelfde deden concurrenten in de jarenlang redelijk stabiele en volgens critici ingedutte sector, die door de Braziliaanse durfinvesteerders achter Kraft Heinz nu is wakkergeschud.

Eén van de acties die Unilever juist aankondigde, was het aanwenden van cash voor overnames, om extra te groeien. Unilever is al eigenaar van een aantal andere sauzen, waaronder Hellmans mayonaise.

Premie

Of Unilever daadwerkelijk bereid zou zijn om een stevige premie voor een vrij klassiek en weinig innovatief onderdeel van een concurrerend bedrijf, lijkt twijfelachtig. "Unilever zal zijn eigen aandeelhouders willen laten zien, dat het juist gedisciplineerd met kapitaal om kan gaan," aldus een zakenbankier die meerdere deals in de levensmiddelenindustrie uitonderhandelde.

Of RB daadwerkelijk tot een verkoop van zijn sauzen overgaat, wil het bedrijf nog niet laten weten. Unilever laat in een reactie aan DFT weten 'niet op dergelijke marktgeruchten in te gaan.'

De geraadpleegde bankier weet dat RB op zoek is naar cash, om een overbruggingsfinanciering voor de aankoop van Mead Johnson in te lossen, wat de waarschijnlijkheid van een verkoop vergroot.

RB stond van 1999 tot 2011 onder leiding van de Nederlander Bart Becht. Hij leidt tegenwoordig het investeringsfonds van één van de 19e eeuwse oprichtersfamilies, de Reimanns. Dit fonds is eigenaar van onder meer Douwe Egberts.

Unilever is zelf druk doende met een verkoopproces van zijn maragrine-tak. Het bedrijf komt op 20 juli met halfjaarcijfers.

Marktleider Nestlé werd afgelopen maand opgeschud door de entree van de activistische belegger Third Point onder zijn aandeelhouders. Third Point trekt samen op met Jan Bennink.