'Deal Unilever en Reckitt twijfelachtige stap'

Volgens Sunday Times is Unilever van plan een bod te doen op op het voedselonderdeel van Reckitt, dat 2,5 miljard euro waard zou zijn. Onder het onderdeel vallen mosterd- en ketchupmerk French's en Frank's RedHot Sauce.

Volgens RBC is het prijskaartje voor het onderdeel hoog. Bovendien is de divisie vooral gericht op de supermarktbranche in de Verenigde Staten, wat niet past in de stappen die Unilever neemt om zich meer te richten op verzorgingsproducten en opkomende markten, aldus RBC.

Het aandeel Unilever noteerde maandagochtend omstreeks 09.35 uur 0,3 procent hoger op 49,70 euro.