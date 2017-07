‘Voedingstak Reckitt Benckiser niet naar Unilever’

Financial Times meldde dinsdagavond dat McCormick meer dan $4 miljard betaald voor de sauzendivisie. De bedrijfstak stond sinds eind april al in de markt.

Eerder deze week werd er nog gespeculeerd dat Unilever interesse zou hebben in de sauzendivisie. Unilever zou nadrukkelijk kijken naar kleinere overnames, in de hoop geen overnameprooi te worden. Dit na het brutale en onverwachte bod door fusiebedrijf Kraft Heinz, dat Unilever voor €134 miljard in wilde lijven.

Het bod schudde de voedingsmiddelenindustrie op, en betekende dat Unilever de eigen strategie moest aanscherpen.

Reckitt Benckiser wilde volgens Financial Times van de sauzentak, met onder meer de merken French’s mosterd en Frank’s Red Hot Sauces, af om zich meer te richten op babybvoeding.