Fikse boete Johnson & Johnson in talkzaak

De vrouw gebruikte decennialang babypoeder van J&J voor vrouwelijke hygiëne. Volgens haar advocaat moedigde J&J het gebruik van babypoeder aan, ondanks dat er aanwijzingen waren dat het kanker kan veroorzaken bij vrouwen. Dat ontkent het bedrijf.

Een jury in Los Angeles stelde de terminale vrouw in het gelijk en oordeelde dat J&J beter had moeten waarschuwen voor de risico's van babypoeder. De onderneming verloor al vier eerdere zaken en moest daarbij in totaal 300 miljoen dollar ophoesten. J&J kan zich opmaken voor nog bijna 5000 andere claims.

J&J liet weten de beslissing in Los Angeles aan te vechten. ,,We hebben de wetenschap aan onze kant staan en die ondersteunt onze claims dat Johnsons babypoeder veilig is."