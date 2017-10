In een reactie meldde het concern juist de diversiteit en echte schoonheid van de mens te hebben willen benadrukken.

In de omstreden advertenties op het Amerikaanse Facebook-account trekt een zwarte vrouw een bruin T-shirt uit, waarop een blanke vrouw verschijnt in een wit T-shirt.

Op social media leidde dat tot ophef over de vermeende poging van Unilever om de zwarte huid wit te laten ’wassen’, als schoonheidsideaal. Unilever ontkent dat stellig.

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused.