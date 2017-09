De accountant van beursfonds Value 8 heeft laten weten de Vereniging van Effectenbezitters te steunen bij een pleidooi om accountants meer middelen te geven om tussentijds uitspraken te kunnen doen over de financiële gezondheid van bedrijven.

Dat zegt de kleine accountantsfirma Mazars in een brief die de VEB op haar website heeft gepbliceerd.

Duister

Value 8 is de beursgenoteerde investeringsmaatschappij van voormalig VEB-voorman Peter Paul de Vries. Mazars heeft nog altijd de jaarrekening van 2016 van Value 8 niet goedgekeurd. Daardoor tasten beleggers volgens de VEB in het duister over de financiële positie.

Kritiek

De VEB heeft niet alleen kritiek op zijn voormalig voorman, het richt zich ook tot de wetgever, en pleit voor meer ruimte om toezichthouders als de AFM, maar ook de beurs en de accountant van beursgenoteerde bedrijven om misstanden, gesignaleerde overtredingen en wat dies meer zij directer en krachtiger te kunnen aanpakken.

Peter Paul de Vries trad onlangs al terug als commissaris van Euronext, waarmee een mogelijk belangenconflict volgens hem voorkomen werd.