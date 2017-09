Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Accountant Value8 wil grotere rol

41 min geleden

ROTTERDAM (AFN) - Accountantsbureau Mazars ziet een grotere rol voor accountants weggelegd als een onderneming te laat is met zijn jaarcijfers. Dat schrijft de accountant van investeringsmaatschappij Value8 in een brief aan de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB).