'Van Lanschot houdt woord met dividend'

Van Lanschot kwam met een dividendvoorstel van 1,20 euro per aandeel. Dat is niet alleen stukken meer dan een jaar eerder, het overtreft ook ruimschoots de verwachting van ING, dat uitging van een winstuitkering van 1 euro per aandeel. Het bedrijf herhaalde dat het tot en met 2020 minstens 250 miljoen euro terugsluist naar de aandeelhouders. ING vindt dat veel te conservatief en rekent op bijna het dubbele.

De inkomsten die het bedrijf rapporteerde, waren volgens Van Velzen in lijn met de verwachtingen. De nettowinst viel hoger uit dan voorzien. ING handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 24 euro. Het aandeel Van Lanschot steeg donderdag in de vroege handel 3,8 procent tot 20,97 euro.