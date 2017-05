Volgens de marktvorsers geeft meer zichtbaarheid in het kostenbesparingsplan vertrouwen in de prestaties. Ook heeft ING er vertrouwen in dat Van Lanschot zijn doelstelling voor 2020, de uitkering van tenminste 250 miljoen euro aan de aandeelhouders, zal waarmaken. In potentie is er zelfs ruimte voor een verdubbeling van dat bedrag, aldus ING.

Het aandeel Van Lanschot sloot dinsdag op 25,43 euro.