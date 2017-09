In totaal werden er iets meer dan 4 miljoen aandelen verkocht, voor in totaal dus iets meer dan 100 miljoen euro.

Rabobank kreeg het belang in Van Lanschot in handen na de overname van Friesland Bank in 2012. In oktober vorig jaar werd al een eerste pluk aandelen van de hand gedaan, via een onderhandse verkoop. Dit betrof een belang van 2,3 procent.

De verkoop van de stukken past volgens Rabobank in de strategie om de balans te ,,optimaliseren", onder meer door niet-kernactiviteiten te verkopen.