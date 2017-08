Vastned past conversiekoers obligaties aan

Na de slotdividenduitkering over 2016 van 1,32 euro per aandeel en de interim-dividenduitkering 2017 van 0,64 euro per aandeel, zijn de rechten van de houders van de converteerbare obligatieleningen die op 10 april 2019 aflopen aangepast ,,in lijn met de condities en voorwaarden van de converteerbare obligatielening''.

De ‘calculation agent’ heeft vastgesteld dat met ingang van 4 augustus 2017, de ex-dividenddatum van het interim-dividend 2017, de conversiekoers is aangepast van 43,34 euro naar 42,67 euro.