Bezettingsgraad Vastned Belgium gestegen

De bezettingsgraad bedroeg eind september 99 procent, tegen 98 procent eind december 2016. De reële waarde van de vastgoedportefeuille is in de tussenliggende negen maanden met 18 miljoen euro opgelopen, aldus het bedrijf.

Netto stond er over de eerste drie kwartalen van dit jaar een winst in de boeken van 28 miljoen euro. De huurinkomsten van Vastned Retail Belgium kwamen uit op dik 14 miljoen euro. De onderneming mikt voor 2017 verder op een bruto dividend tussen de 2,42 en 2,47 euro per aandeel.

Het bedrijf maakte in juli al bekend dat de portefeuille in Antwerpen was uitgebreid met drie naast elkaar gelegen historische winkelpanden. Dat betrof een investering van circa 6 miljoen euro.