VNC schrijft rode cijfers over 2016

32 min geleden

ASSEN (AFN) - Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) heeft in 2016 een verlies geleden van 233.000 euro. Omdat VNC vorig jaar geen operationele activiteiten had werd er geen omzet gerealiseerd, maar werden wel kosten gemaakt. Dat meldde VNC in het vrijdag gepubliceerde jaarverslag.