VNC heeft 'teleurstellend' halfjaar achter de rug

VNC publiceerde een persbericht over de eerste helft van het jaar, maar daarin stonden geen concrete cijfers. De link op de website van het bedrijf naar de volledige rapportage werkte vrijdagochtend nog niet. VNC gaf aan dit zo spoedig mogelijk te repareren.

Topman Geert Schaaij trad in juli terug om ruimte te maken voor Mark Logtenberg. Die verkocht eerder enkele ondernemingen uit zijn DGB Groep aan VNC.

Wisseling

De tegenvallende resultaten van de energietak zijn volgens VNC vooral veroorzaakt door de wisseling in de wacht. ,,Door de wisselingen in de organisatie is het voormalig management van de DGB Groep niet meer betrokken geweest bij Energie. Door deze factoren heeft met name de in- en verkoop van energie te weinig aandacht gekregen", meldde VNC in een verklaring. Logtenberg zou zich nu weer met die organisaties bezighouden.

VNC verwacht dat in de loop van het jaar de marges weer op peil komen na deze mindere periode.