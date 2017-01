premium

VTTI doet overnames in Panama en Kroatië

29 min geleden

ROTTERDAM (AFN) - Tankopslagbedrijf VTTI neemt een belang van 75 procent in een olieterminal in Panama. Daarnaast heeft het de overname afgerond van een belang van 70 procent in een terminal in de Kroatische havenstad Ploce.