'Focus bij cijfers Vopak op dividend'

De vraag is of het tankopslagbedrijf de winstuitkering aan aandeelhouders verhoogt, gelet op de positieve kasstroom van de onderneming. Volgens ING-analist Quirijn Mulder zou een uitbetaling van 25 tot 50 procent of mogelijk zelfs van 40 tot 60 procent een goed gebaar zijn naar investeerders. Analist Dirk Verbiesen van KBC Securities gaat niet uit van een dividendverhoging.

Vopak heeft voor 2016 voor het bedrijfsresultaat (ebitda) een verwachting uitgesproken dat het resultaat hoger zal uitkomen dan een jaar eerder. Toen was dat resultaat 812 miljoen euro. Volgens een analistenconsensus opgesteld door Bloomberg komt de ebitda uit op ruim 904 miljoen euro.

De analisten denken verder dat de bezettingsgraad van de opslagtanks in het afgelopen kwartaal onverminderd hoog is gebleven. Aan het einde van het derde kwartaal lag die op 94 procent.