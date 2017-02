Vopak breidt uit in Zuid-Afrika

Er komt een nieuwe terminal met een opslagcapaciteit van 100.000 kubieke meter (cbm) in Lesedi, in de buurt van Johannesburg. Die zal via een pijplijn verbonden worden met de terminal van Vopak in Durban. Dat complex zal tevens worden uitgebreid met per saldo 130.000 cbm, waardoor de opslagcapaciteit in Durban uiteindelijk 371.926 cbm zal bedragen.

In Zuid-Afrika is sprake van een toenemende vraag naar petroleumproducten. De tanks van Vopak in het Afrikaanse land zijn onderdeel van een joint-venture waarin Vopak een belang van 70 procent heeft en Reatile een deelneming van 30 procent.