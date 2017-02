Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

'Brutowinst Vopak stelt teleur'

29 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - De brutowinst (ebitda) van Vopak in het vierde kwartaal is flink achtergebleven bij de verwachtingen. Dat zei analist Dirk Verbiesen van KBC Securities vrijdag in een reactie op de kwartaal- en jaarcijfers van het tankopslagbedrijf.