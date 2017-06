'Meer risico's voor Vopak'

Het koersdoel gaat daarbij van 46 euro naar 42 euro. Volgens de kenners zijn de risico's grotendeels gerelateerd aan de markt voor brandstofolie waar de komende jaren veranderingen op til zijn. Daarbij haalt ING onder meer veranderende wetgeving voor zwavel en Russische belastingwetten aan. In reactie daarop verlagen de marktvorsers de schattingen voor de winst per aandeel in de jaren 2017 tot en met 2020 met circa 3 procent.

,,Gezien de kortetermijnonzekerheid voor een bedrijf zonder groeivooruitzichten in de jaren 2017-2020 passen wij ons advies en koersdoel aan'', aldus ING. Het aandeel Vopak sloot donderdag op 41,97 euro.