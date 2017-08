Vopak negatiever over verwachtingen

De onderneming rekent nu op een 5 tot 10 procent lager bedrijfsresultaat (ebitda) voor 2017, waar eerder nog werd gezegd dat deze de winst van 2016 niet zou overtreffen. Destijds kwam het bedrijfsresultaat uit op 822 miljoen euro. De prognose voor de bezettingsgraad werd daarnaast licht aangescherpt, tot circa 90 procent. Eerder was nog sprake van een bezettingsgraad over heel het jaar van minstens 90 procent.

Vopak zag zijn winst en omzet in het eerste halfjaar tevens lager uitkomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat zakte met 6 procent tot 394,1 miljoen euro. De opbrengsten namen daarbij met 2 procent af, op 669,3 miljoen euro. Onder de streep hield het bedrijf 150,4 miljoen euro over, tegen 173,9 miljoen euro een jaar terug.

Positief marktsentiment

Volgens het bedrijf uit Rotterdam waren de resultaten in Nederland wat beneden de verwachtingen. In andere regio's werd zoals voorzien of zelfs iets beter gepresteerd. Topman Eelco Hoekstra wijst er in een toelichting op dat in de beide Amerika's juist sprake is van een ,,positief marktsentiment''.

Vopak heeft er last van dat de olieprijzen in de eerste maanden van dit jaar weer wat herstel lieten zien. De tanks waren gemiddeld zo'n 3 procentpunt minder gevuld, met een bezettingsgraad van 91 procent. Vorig jaar sloegen oliehandelaren hun voorraden nog massaal op in afwachting van hogere prijzen. Later trok de oliemarkt weer wat aan en daarom zitten de tanks van Vopak iets minder vol.