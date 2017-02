WDP verwacht meer dividend uit te keren

WDP wil aandeelhouders in 2017 belonen met 4,45 euro per aandeel, wat een plus van 5 procent zou betekenen ten opzichte van 2016. In 2018 moet het dividend andermaal 5 procent omhoog.

In 2016 zag WDP de onderliggende winst met 11 procent stijgen tot 100,8 miljoen euro. Netto viel de winst met 12,5 miljoen euro terug naar 130,2 miljoen euro, onder meer door de waardevermindering van zonnepanelen.

Bezettingsgraad

De bezettingsgraad bedroeg eind december 97 procent. Mede doordat het voormalig distributiecentrum van V&D in Nieuwegein weer gedeeltelijk werd verhuurd, kroop de dekkingsgraad terug naar het niveau van een jaar eerder, Toen was de dekkingsgraad 97,5 procent.

Voor dit jaar voorziet WDP een onderliggende winst van 5,35 euro per aandeel. Dat zou een stabilisatie zijn ten opzichte van 2016, terwijl het bedrijf door een recente aandelenuitgifte 14 procent meer aandelen heeft uitstaan. In 2018 voorziet WDP, mede doordat de vastgoedportefeuille zal groeien, een winst van 5,85 euro per aandeel.