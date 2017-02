'Bezettingsgraad WDP weer op niveau'

Beursagenda vrijdag



07.00 - 08.00

08:00 Jaarcijfers WDP, Wereldhave; jaarverslag Sligro



14.30

VS: Werkgelegenheid en werkloosheid (januari)



15.45

VS: Inkoopmanagersindex dienstensector (januari)



16:00

16:00 VS: Industriële orders (december), Ondernemersvertrouwen (januari)