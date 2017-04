Singaporezen nemen vastgoedbedrijf Geneba over

Geneba richt zich vooral op logistieke en industriële vastgoedobjecten in Duitsland en Nederland. Het bedrijf kondigde begin december aan zijn strategische opties te bekijken, waaronder een beursgang, fusie of verkoop. In Geneba werden in het verleden de financieel gezonde en renderende bezittingen van Homburg Invest geplaatst. Het bedrijf is genoteerd op handelsplatform NPEX.

Canadese aandeelhouders

Frasers neemt het belang over van Canadese aandeelhouders. Er is voor Frasers een optie om Geneba later geheel in te lijven.

Topman Panote Sirivadhanabhakdi van Frasers liet in een toelichting op de overname weten dat Geneba alles biedt wat Frasers zocht in een logistiek platform in Europa, met een gefocuste strategie, goede portfolio en een solide huurdersprofiel. Volgens Frasers wordt door de overname de positie van Geneba verder versterkt.