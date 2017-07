Het magazijn ligt in de nabijheid van de productiehal en het Europese distributiecentrum van de Amerikaanse cosmeticafabrikant aan de E313-snelweg te Westerlo.

De oplevering van het magazijn, dat een oppervlakte krijgt van circa 30.000 vierkante meter, is voorzien in het eerste kwartaal van 2018. Er is een langetermijnhuurcontract afgesproken van vijftien jaar. WDP voorziet een investeringsbudget voor deze locatie van ongeveer 25 miljoen euro.