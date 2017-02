Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Europa helpt Wolters Kluwer aan meer winst

22 min geleden

ALPHEN AAN DEN RIJN (AFN) - Wolters Kluwer heeft afgelopen jaar de omzet en winst weten op te voeren. De informatieleverancier boekte vooral in Europa betere resultaten, in Amerika was de vergelijkingsbasis ,,uitdagend''. Dat meldde het bedrijf woensdag bij de presentatie van de jaarcijfers.