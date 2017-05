ABN: hogere loonkosten door vertrekpremies

Dat blijkt uit de cijfers over het eerste kwartaal van 2017, die ABN Amro woensdag naar buiten bracht. Eén buitenlandse bankier spant de kroon met een vertrekpremie van €1 miljoen.

De vergoedingen, in de meeste gevallen van een jaarsalaris, zijn volgens de bank in lijn met de afspraken die in 2009 met het Ministerie van Financiën zijn gemaakt. „Dit zijn senior managers die lang voor ABN Amro hebben gewerkt en veel voor de bank hebben betekent”, aldus ceo Kees van Dijkhuizen.

Snoeien

Van Dijkhuizen zette kort na zijn aantreden begin dit jaar als ceo het mes in de twee toplagen van de bank. Hij verkleinde de raad van bestuur van zes naar drie, en sneed tegelijk een derde van de tweede toplaag van de bank weg. „Wij willen een bank zijn die wars is van bureaucratie, die zichzelf steeds vernieuwd”, benadrukte de ceo.

Van Dijkhuizen stelde dat door de sanering de totale vergoedingen voor de top van ABN Amro zijn gedaald. De stijging van de totale personeelskosten in het eerste kwartaal van dit jaar kwam dan ook voor een deel door de hoge ontslagvergoeding van de vertrokken topmensen.