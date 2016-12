Zorgpremie houdt koopkracht tegen

De tegenvaller in de koopkrachtplaatjes is extra opvallend, omdat alle andere lichten juist op groen staan. Zo groeit de economie volgend jaar harder dan verwacht, loopt de werkloosheid verder terug en kan de schatkist flinke meevallers tegemoet zien.

De domper op de vreugde is dan ook vooral te wijten aan de zorgpremies die harder stijgen dan het kabinet had ingeschat. Vooral de middeninkomens worden daardoor flink geraakt in de portemonnee. Zij verdienen namelijk te veel om in aanmerking te komen voor de zorgtoeslag en draaien dus op voor het volle pond van de premiestijgingen.

Ook zorgen prijsstijgingen ervoor dat mensen minder kunnen uitgeven dan gehoopt.

Toch gaan nog steeds verreweg de meeste mensen erop vooruit. 82 procent van de huishoudens krijgt iets meer financiële speelruimte. Vooral de lagere inkomens profiteren van een scala aan maatregelen die dit kabinet heeft genomen. Zoals de verhoging van de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. Ook werkenden met een inkomen tot ongeveer 40.000 euro houden netto meer over door de verhoging van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting. Hogere inkomens moeten het vooral hebben van de lage hypotheekrentes.

Gepensioneerden gaan echter nog altijd gebukt onder de problemen bij de pensioenfondsen. De pensioenuitkeringen blijven al jaren achter bij loonstijgingen en er dreigen kortingen. Wel worden ouderen gecompenseerd door een stijging van de ouderenkorting met 105 euro en groeit de AOW-uitkering mee met de lonen.

Advertentie

2017 zal het vierde jaar op rij zijn dat er gemiddeld sprake is van een koopkrachtstijging. De verwachting is dat de aantrekkende economie de komende jaren zal zorgen voor meer plussen op de loonstrookjes, omdat dan ook de salarissen gaan stijgen.