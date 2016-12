Notariële Beroepsorganisatie voor de rechter

Inleg kwijt

Notariswaakhond KNB heeft volgens de investeerders lopen sjoemelen nadat een bij het vastgoedfonds betrokken notariskantoor LenB uit Bergen op Zoom blunderde, waardoor hun totale inleg verdampte.

Beleggingsfonds ForeClosure stak geld in Duitse woningen, maar ging in 2009 failliet omdat het te weinig obligaties verkocht om de rentelasten van het reeds aangekochte vastgoed te kunnen betalen. Door toedoen van de KNB konden de klanten van ForeClosure vervolgens geen aanspraak meer maken op de aansprakelijkheidsverzekering van de bij het fonds betrokken notaris, nadat ook deze in 2013 failliet ging met een leeggeplunderde derdengeldrekening.

Truc

Volgens advocaat Hendrik Jan Bos van de gedupeerde beleggers heeft het er alle schijn van dat de beroepsorganisatie een truc heeft uitgehaald om onder de claim van €1,2 miljoen uit te komen, aangezien deze boven het verzekerde bedrag uitsteeg. KNB wilde niet reageren op de dagvaarding.