Richting maakt rijk

Onderzoekers volgden negen jaar lang een groep van 7108 Amerikanen. Degenen die blijk gaven van een doel in het leven, hadden later een hoger inkomen en meer vermogen dan mensen met minder gevoel voor richting. Het grootste effect was te zien in de leeftijdsgroep 20-35. Hoe eerder je in je carrière weet wat je wil, hoe beter. Mensen met doelen zouden volgens de onderzoekers ook beter in staat zijn tot langetermijndenken, wat de financiën ten goede komt.