Maar in die ogenschijnlijk nietszeggende drie woorden schuilt de crux van deze zaak. Want door te kiezen voor een zogenoemde 'massaal bezwaarprocedure' werd spaarders een kans op een individuele beoordeling ontnomen.

En dat terwijl de kans dat de Belastingdienst daadwerkelijk moet terugbetalen veel groter is in een individueel proces. Wie zijn persoonlijke situatie aanhaalt kan een beroep doen op het rechtsprincipe dat belastingheffing niet mag ontaarden in een buitensporige last.

Dit principe blijft buiten beeld in een massaal bezwaarprocedure.

Afstand doen

De Bond voor Belastingbetalers, die de zaak aanspande in naam van ruim 1500 gedupeerde spaarders, heeft er zelfs afstand van moeten doen. Een nadeel dat de actiegroep afwoog tegen het voordeel van een definitief besluit waar iedereen in één klap onder kon vallen.

Precies dat argument gebruikt de fiscus op zijn website. Belastingbetalers worden er nog steeds opgeroepen om vooral geen bezwaar meer te maken in afwachting van het besluit. Want dat werd overbodig. Toch?

Advertentie

Foto: © Dijkstra b.v.

Spel niet uit

Wie ernaar heeft geluisterd ontnam zichzelf de kans om een eigen zaak aan te spannen. Zo heeft de fiscus belastingbetalers in feiten twee troeven uit handen geslagen.

Want juist het feit dat de rechtbank alleen een oordeel wil vellen 'in algemene zin', biedt kansen voor een individueel proces. Dat heeft de fiscus dus uiterst slim gespeeld. Maar het spel is nog niet uit.

Want u kunt, misschien over 2015, en zeker over 2016 nog bezwaar maken.