’Weg met eigen bijdrage hulp’

„Onvoorstelbaar”, stelt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: „We horen dagelijks berichten van mensen in de stad die de eigen bijdrage niet kunnen ophoesten. In meer dan tachtig Nederlandse gemeenten is de eigen bijdrage verlaagd of afgeschaft en Den Haag doet niets. Het kan niet de bedoeling zijn dat Hagenaars daardoor afzien van de hulp die ze nodig hebben.”

Mensen die vanwege hun gezondheid of psychische klachten extra ondersteuning nodig hebben kunnen daarvoor aankloppen bij de gemeente. Dan krijgen ze hulp via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, dat kan bijvoorbeeld begeleiding zijn voor een gezin bij schulden of het voeren van een huishouden of dagbesteding. Daarvoor betalen mensen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. In Den Haag gaat het om tienduizenden mensen.

De CDA-wethouder bracht deze week juist naar buiten dat de eigen bijdrage voor mensen met een modaal inkomen wel extra wordt gecompenseerd. Voor de lagere inkomens wordt er volgens hem al genoeg gedaan. Er is vanuit Den Haag een collectieve zorgverzekering en een tegemoetkoming van 125 euro voor chronisch zieken en gehandicapten. Ook vraagt de stad, als enige van de vier grote steden, geen eigen bijdrage voor woonruimteaanpassingen, vervoersvoorzieningen en vervoerskosten.

De PvdA vindt dat de vergelijking mank gaat. „Er is heel selectief gekeken. Den Haag vraagt de hoogst mogelijke eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding”, aldus Balster. „En lang niet iedereen maakt gebruik van de collectieve zorgverzekering. Een bereik van 60 procent onder de minima met een WMO-indicatie. We hebben de afgelopen twee jaar miljoenen euro’s over op de WMO, dan kunnen we best eens kijken hoe we drempels voor hulp kunnen slechten.”

De partij wijst op ’Delen achter de Duinen’, waar tientallen Haagse organisaties zich hebben verenigd tegen armoede. „Voor hen is de eigen bijdrage ook een doorn in het oog. Ze zien, en dat blijkt ook uit landelijk onderzoek, dat het leidt tot zorgmijders. En dat is wat je absoluut niet wil.” De PvdA Den Haag pleit er dan ook voor dat de eigen bijdrage helemaal vervalt voor begeleiding en dagbestedingen. Voor hulp in de huishouding moet er wat hen betreft een onderzoek komen of en voor welke groepen een eigen bijdrage een belemmerende factor is. Balster denkt dat hij voor het initiatiefvoorstel wel een meerderheid in de raad zal weten te strikken, vooral omdat landelijk andere gemeenten al zijn voorgegaan.