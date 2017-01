Antibioticavrij vlees in de supermarkten

Het nieuwe stickertje op verpakkingen van varkensvlees zal onder andere te zien zijn bij Plus, Hoogvliet en Vomar. Consumenten krijgen door dit nieuwe label de garantie dat de varkens nooit behandeld zijn met antibiotica.

De Nationale Voedseltop is georganiseerd door verschillende ministeries. Het doel is om Nederland binnen vijf tot tien jaar wereldwijd koploper te maken in gezonde en milieuvriendelijke voeding.

Een ander voorbeeld van een actie om dat te bereiken is de komst van andersoortige vis uit onze Noordzee in de supermarkt. Op dit moment worden vissers door de Europese Unie gedwongen om bijvangst mee te nemen naar de wal. Die is normaal onverkoopbaar, maar meerdere supermarkten zijn van plan om deze vangst aan te bieden.

Verder wil staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) in Brussel pleiten voor ruimere regels voor producten met een verwarrende houdbaarheidsdatum. Op veel producten staat ’tenminste houdbaar tot’. Voor consumenten vaak een reden om het eten weg te gooien zodra de datum verstreken is, terwijl het product vaak nog jaren goed blijft. Er is al een lijst van uitzonderingen, waar bijvoorbeeld tafelzout op staat. Van Dam wil onder andere pasta, couscous, rijst en meel aan de lijst toevoegen.