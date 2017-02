Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Huiseigenaar 'wint' €150 met nieuwe rentevaste periode

37 min geleden Redactie DFT

Huizenbezitters van wie de rentevaste periode afloopt gaan er gemiddeld €150 per maand op vooruit omdat ze een lager nieuw rentetarief krijgen. Ze gebruiken dit voordeel vooral om te sparen of hun hypotheek af te lossen. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken.