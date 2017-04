Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Data Nederlandse AmEx- klanten naar justitie VS

51 min geleden

NEW YORK - American Express moet de Amerikaanse fiscus de gegevens leveren over Nederlandse klanten met bankrekeningen in het buitenland. Dat blijkt uit een melding van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het verzoek voor de data komt uit Nederland.