„Dus een bekeuring van €460 in plaats van €230 als ze op heterdaad betrapt worden.” Daarvoor pleit Felix Cohen, directeur van Veilig Verkeer Nederland (VVN) op de dag dat 200.000 kinderen op de basisschool verkeersexamen doen.

„Als kinderen zien dat hun ouders gewoon telefoneren en appjes versturen achter het stuur, dan krijgen ze volstrekt het verkeerde voorbeeld. Juist als opvoeder moet je je bewust zijn van je verantwoordelijkheid”, meent Cohen.

Signaal

Of het plan veel kans van slagen heeft weet hij niet. „Ik wil in ieder geval een signaal afgeven en de discussie daarmee opnieuw aanzwengelen dat smartphones en verkeer absoluut niet samen gaan”, meent de VVN-directeur.

Het Openbaar Ministerie onderschrijft de zorgen van Cohen, maar kan met zijn oproep vooralsnog niets. „Dat is aan de wetgever. Maar wat ons betreft geldt het voorbeeld niet alleen voor smartphones, maar ook voor te hoge snelheid en rijden met alcohol op”, reageert een woordvoerder.

Pakkans

In de Tweede Kamer kijken politici met gemengde gevoelens naar het idee van VVN. CDA-Kamerlid Martijn van Helvert vindt het „een goed signaal”, maar hij ziet meer in het verdubbelen van de pakkans van bellende automobilisten. „Anders heb je er niets aan.”

VVD-Kamerlid Barbara Visser begrijpt de frustratie, maar vindt het verhogen van de boete geen goed idee. „Het is gewoon verboden. Je moet dat ding niet in je handen hebben tijdens het rijden”, stelt de liberaal. „Het is bovendien lastig om boetes te verhogen zodra er kinderen in de buurt zijn. Moeten we dat dan bij alles gaan doen? Ouders moeten hun kinderen gewoon opvoeden door het goede voorbeeld te geven.”

Demissionair minister Blok (Veiligheid en Justitie) laat weten dat het aan een volgend kabinet is om met maatregelen te komen.