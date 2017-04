Arbeidsomstandigheden tankschepen verbeterd

DEN HAAG (ANP) - De arbeidsomstandigheden op de tankschepen zijn verder verbeterd. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2016 48 controles uitgevoerd. Bij 33 procent werd onveilig gewerkt. In 2015 was dit percentage nog 52 procent.

Ondanks de verbetering zijn controles volgens de inspectie nog steeds noodzakelijk omdat de werkzaamheden met enorme risico’s gepaard gaan. Vooral bij naleving van de wettelijke veiligheidsprotocollen blijken nog te veel zwakke plekken.

Werknemers moeten op tankschepen veelal in kleine ruimten lassen, snijden, branden of schoonmaken. Zij mogen die ruimten pas betreden als er metingen zijn verricht naar zuurstofconcentraties en mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke gassen en dampen. Dit om te voorkomen dat werknemers stikken, of bedwelmd of vergiftigd raken. Ook is er sprake van explosiegevaar. Zorgvuldigheid heeft volgens de inspectie daarom de hoogste prioriteit.