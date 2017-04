’Bedelaars moeten hun geld inleveren’

Met dat opmerkelijke voorstel komt raadslid Marianne Poot. Ze wil het voorbeeld van Antwerpen volgen, waar een dergelijke aanpak reeds is ingevoerd.

Volgens Poot zijn het vooral Roemeense en Bulgaarse bedelaarsbendes die hun hand ophouden. „Ze zijn echter vaak onderdeel van een criminele organisatie en veroorzaken overlast”, aldus Poot.

De VVD wil dat het stadsbestuur kijkt naar een initiatief uit Antwerpen, waar het vergaarde geld van bedelaars in beslag wordt genomen. „Als blijkt dat de aalmoezenier geen lid is van een crimineel netwerk kan hij zijn geld terugkrijgen en wordt hij in contact gebracht met hulpinstanties. De niet-geclaimde gelden worden toegevoegd aan het budget voor armoedebestrijding”, stelt Poot voor.