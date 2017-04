Want bijna de helft van de vrouwen in ons land is economisch niet zelfstandig: ze zijn afhankelijk van hun partner of de overheid. Ook hun financiële kennis laat te wensen over. Vrouwen laten nog steeds grote zaken als belastingen, pensioen en hypotheek aan hun partner over.

„Pas als er echt iets is, dus wanneer de partner overlijdt of er een scheiding komt, dan moeten ze wel en pakken ze het op”, zegt Jacqueline van der Vorm, zelfstandig financieel planner en scheidingsmediator.

Jonger exemplaar

Ze spreekt uit ervaring. In haar praktijk ziet Van der Vorm het cliché regelmatig voorbijkomen: de man ruilt tijdens een midlifecrisis zijn vrouw in voor een jonger exemplaar. „En vaak is zijn ex-vrouw op financieel gebied dan van zijn medewerking en welwillendheid afhankelijk.”

Ze schreef daarom het boek: Als je 50 wordt, wil hij er twee van 25!, met als ondertitel: Krijg grip op je geldzaken en maak bewuste keuzes over je relatie, werk en gezin. In dat boek staan heldere tips over hoe je je financiën op orde krijgt, uitleg over onder meer hypotheken en pensioenen en haalbare stappenplannen om grip op je geld te krijgen. Het boek is bedoeld om vrouwen aan te zetten om zélf de touwtjes in handen te nemen, voordat het te laat is.

Want dat vrouwen te laat ingrijpen, komt maar al te vaak voor, zegt Van der Vorm. Neem het stel waarvan de man wilde scheiden. Zij waren niet getrouwd maar hadden wel samen een zoon. Zij was minder gaan werken om voor hun zoon te zorgen, zodat hij carrière kon maken. Nu moesten afspraken worden gemaakt over de gezamenlijke woning en en de kinderalimentatie.

Parttime salaris

Al snel bleek dat de vrouw met haar parttime salaris niet in de woning kon blijven. De man had een flink salaris, maar was niet verplicht om partneralimentatie te betalen. Ze waren immers niet getrouwd. Kinderalimentatie telt niet mee als inkomen om een hypotheek te krijgen. De vrouw kon met haar parttime salaris geen nieuwe woning kopen en was aangewezen op dure huur. Ook hoefde de man zijn opgebouwde pensioenpot niet met haar te delen, terwijl de vrouw tijdens hun relatie nauwelijks iets had opgebouwd.

Behalve met alimentatie voor haar zoon stond ze dus compleet met lege handen.

Dit voorbeeld is geen uitzondering, zegt Van der Vorm. Desinteresse van vrouwen voor financiële zaken is volgens haar de oorzaak. Onhandig, want bij een scheiding of een overlijden gaat de vrouw in veruit de meeste gevallen er financieel flink op achteruit.

Contract

Zorg er daarom voor dat wanneer je gaat samenwonen of gaat trouwen, je je bewust bent van je situatie en dat je zaken op papier zet, raadt Van der Vorm aan. Zet in het contract hoe je het wilt hebben, mocht het misgaan: hoe wil je de boel dan verdelen?

Dat gaat niet alleen op voor de spullen, maar vooral voor de financiën. „Vrouwen gaan vaak minder werken wanneer er kinderen komen, de man vaak harder. Vrouwen bouwen op die manier minder op. Handig dus om een contract te hebben waarop je kunt terugvallen.”

Lastig en saai? Van der Vorm legt alles uit in een taal die vrouwen zeker zal aanspreken: „Als je grip wilt hebben op je eigen financiële situatie, is het verstandig om belangrijke stukken goed te bewaren en alle overbodige papieren weg te gooien. Vergelijk het met een kledingkast: als je er te veel in hangt, zie je niet meer wat je nu eigenlijk hebt.”