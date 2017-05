Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Het geld mag weer rollen

Nederland pot een stuk minder op dan een aantal jaar geleden. Hielden huishoudens in 2013 in totaal nog 22 miljard euro over, vorig jaar bedroeg het 'spaaroverschot' 3 miljard euro, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.