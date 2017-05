Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Drie kwart studenten betaalt te veel huur

57 min geleden

UTRECHT - 73 procent van de studenten betaalt te veel huur. Gemiddeld gaat het om een bedrag van 55 euro per maand. Uitschieters zijn Amsterdam en Utrecht, waar studenten zo’n honderd euro per maand te veel betalen, aldus onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). De situatie is ten opzichte van 2015 niet verbeterd.