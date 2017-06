Een kwart weet niet of er tijdens het huwelijk überhaupt pensioen is opgebouwd, zo blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Mijnpensioenoverzicht.nl onder 500 vrouwen. Bijna de helft (45%) denkt dat een scheiding geen invloed heeft op het pensioen, terwijl een derde niet weet dat hierover iets moet worden vastgelegd bij een scheiding.

Deze onwetendheid kan nadelige gevolgen hebben. Volgens de Wet verevening pensioenrechten heeft een ex-partner in beginsel recht op vereving van de helft van het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Bij een scheiding moet in ieder geval actie ondernomen worden: de pensioenuitvoerder moet binnen twee jaar op de hoogte gesteld worden van de scheiding. „Zo krijgt de andere partner recht uitbetaling van zijn of haar aandeel door de pensioenuitvoerder”, zegt Saskia Braun, familierechtadvocaat en scheidingsmediator bij SmeetsGijbels.

Wie niet binnen twee jaar aan de bel trekt, moet zijn of haar aandeel niet bij de pensioenuitvoerder maar bij de ex-partner halen. „Als die niet meewerkt, zul je dit in een gerechtelijke procedure moeten afdwingen.”

Ook Braun merkt dat er onwetendheid is betreft het pensioen, zelfs bij deskundigen „We zien convenanten waarin het pensioen niet eens is meegenomen. Veel mensen zijn niet bekend met de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Zij weten dan ook niet dat je kunt afwijken van de standaardregeling door bijvoorbeeld een andere verdeling of periode overeen te komen, of door van het aandeel af te zien."