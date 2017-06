Ter ere van de 150e verjaardag van het Noord-Amerikaanse land heeft de Royal Canadian Mint een serie nieuwe munten geslagen. Het topstuk van de nieuwe serie is de ’toonie’, de munt van 2 Canadese dollar (€1,36). Het noorderlicht dat op die munt is afgebeeld geeft, dankzij een speciale inktlaag, licht in het donker.

De Canadese muntenmaker heeft al eerder lichtgevende munten gemaakt, maar nu worden er voor het eerst drie miljoen van geslagen.