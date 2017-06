Boetes blijven uit bij handhaving DBA

Tijdens een debat in de Tweede Kamer gaf demissionair staatssecretaris Wiebes (Financiën) gisteren toe dat aan de ’evident kwaadwillenden’ nog geen enkele boete is uitgedeeld. Hij doelde op de groep werkgevers die nog wel aangepakt zou worden nu de DBA in de ijskast staat tot er een nieuw kabinet is.

Daarop concludeerden CDA en D66, die samen met VVD en CU aan de onderhandelingstafel zitten, dat de regels sinds de invoering louter voor ellende hebben gezorgd. ,,De PvdA vond het zo belangrijk dat er een nieuwe wet kwam om schijnzelfstandigheid aan te pakken”, sneerde CDA-Kamerlid Omtzigt richting minister Asscher (Sociale Zaken), ,,maar het enige resultaat is dat enkele kwaadwillende bedrijven zich wellicht wat hebben verbeterd.” Ook D66-Kamerlid Van Weyenberg zag nul winst door de wet. ,,Ik vrees inderdaad dat we moeten concluderen dat de wet het doel niet heeft bereikt.”

Wiebes sprong echter voor de resten van de wet in de bres. Hij wees erop dat de Kamer zelf heeft besloten de handhaving van de regels op te schorten, op de paar kwaadwillende bedrijven na. Bovendien gaat het bij die grote overtreders vaak om complexe zaken, die zich niet zo snel laten oplossen dat er nu al boetes kunnen worden uitgedeeld. Daarbij, zo zei hij, ,,is het niet de bedoeling schijnzelfstandigheid te beboeten, maar om het te voorkomen door duidelijkheid vooraf te geven.”

De Wet DBA, die sinds 1 mei vorig jaar van kracht is, moet er via model- en maatwerkovereenkomsten voor zorgen dat de fiscus de onderlinge arbeidsrelatie beter kan controleren. Op die manier moet schijnzelfstandigheid bestreden worden. De wet heeft echter een averechtse uitwerking. Opdrachtgevers nemen massaal afscheid van zzp'ers omdat zij geen risico's willen lopen. Zelfstandigen klagen steen en been dat zij geen opdrachten meer krijgen.

Uiteindelijk heeft Wiebes besloten om de handhaving tot ten minste juli 2018 uit te stellen. In de tussentijd rekent de fiscus zzp'ers en hun opdrachtgevers dus niet af op hun onderlinge verhouding. 'Kwaadwillenden' worden echter niet ontzien.

Wiebes blijft achter zijn beslissing staan. ,,Het uitstel is nodig totdat er een maatschappelijk verantwoorde oplossing is. Dat is geen makkelijke opgave, maar ligt nu op de formatietafel. Tot die tijd zat er alleen handhaving plaatsvinden bij extreme gevallen.”

De staatssecretaris erkent verder dat er zelfstandigen zijn die opdrachten hebben verloren. ,,Maar veruit de meeste zzp’ers zijn gewoon aan het werk”, aldus Wiebes.