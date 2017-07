premium

Sparende huiseigenaar belemmerd bij oversluiten

1 uur geleden Patricia Boon

Amsterdam - Consumenten die een beleggings- of spaarpolis hebben afgesloten toen ze een huis kochten, worden regelmatig belemmerd om hun hypotheek over te sluiten of een ander huis te kopen. „Zij moeten in veel gevallen geld bijlenen, terwijl ze de middelen gewoon hebben.”