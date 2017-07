Zelfstandige zonder problemen

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek en onderzoeksbureau TNO vanochtend naar buiten brengen. Zij baseren hun uitspraken op een enquête onder ruim 6000 van de miljoen zzp’ers.

Het is voor het eerst dat zo veel zelfstandigen de keuze tussen zzp- en werknemerschap is voorgelegd. De cijfers zijn pikant, omdat politiek Den Haag al tijden strijdt tegen zzp’ers in schijnconstructies. Afgaande op deze resultaten is die groep circa 100.000 mensen groot.

Verzekerd

Zzp’ers zijn maar zelden verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Belangenverenging ZZP Nederland voelt wel wat voor een overheidsverzekering, maar vindt wel dat zzp’ers daar uit moeten kunnen stappen als ze dat willen.

„Dat kost 250 miljoen euro”, zegt directeur Frank Alfrink. „We kunnen beter een oplossing zoeken voor zzp’ers die niet willen ondernemen, en hen aan een baan helpen.”