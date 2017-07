Vrouw bepaalt, man betaalt

Slechts 2% van de mannen bepaalt bijvoorbeeld wat hun vrouw moet dragen, maar 20% betaalt wel voor de nieuwe outfit, blijkt uit onderzoek van ING onder 1116 Nederlanders. Stellen beslissen in hoge mate samen over duurzame goederen (87%), etentjes (84%), een nieuwe auto (79%) en vakanties (87%). Over de kosten van de auto wordt bij 58% gezamenlijk een beslissing genomen terwijl 58% overlegt over cadeaus.

Maar samen beslissen betekent niet per se samen betalen. Bij alle soorten aankopen waar in het onderzoek naar werd gevraagd, was het percentage mannen dat claimde te betalen hoger dan het percentage heren dat zei alleen te hebben besloten. Zo kiest een klein deel van de mannen op eigen houtje de vakantiebestemming, maar 30% zegt er wel volledig voor te betalen.

Bij een nieuwe outfit wordt veel vaker alleen de knoop doorgehakt. Kinderkleding wordt in 35% van de gevallen in overleg gekocht en 37% koopt nieuwe kleding voor zichzelf of voor de partner in samenspraak.

