Vier op de tien rijken werken er niet voor

Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau GfK, in opdracht van ABN Amro MeesPierson, onder Nederlanders met minimaal €0,5 miljoen vrij besteedbaar vermogen op de bank. Bij 39% van de ondervraagden is hun vermogen geheel of gedeeltelijk afkomstig uit een erfenis. Een eigen bedrijf is bij 31% de belangrijkste herkomst van het vermogen. Onder miljonairs is dit overigens 37%. Ruim een kwart (26%) van de rijken heeft zijn of haar vermogen vergaard via beleggingen, investeringen of onroerend goed.

Wie in een rijke familie wordt geboren, zit doorgaans gebakken. Acht op de tien vermogende Nederlanders wil een deel van zijn geld voor en na overlijden aan zijn kinderen schenken. Onder miljonairs is dit zes op de tien. De helft van de miljonairs zegt ook al eens gebruik te hebben gemaakt van de schenkingsvrijstelling voor een eigen woning van het kroost. Meer dan de helft van de rijken (56%) denkt dat zijn of haar kinderen meer verwend worden dan de gemiddelde Nederlander.

Geld maakt gelukkig

De tegeltjeswijsheid dat ‘geld niet gelukkig maakt’ gaat in de praktijk niet echt op, zeker niet als het geld iemand in de schoot geworpen wordt via bijvoorbeeld een erfenis. Slechts 2% van de mensen met geërfde ervaart de gratis rijkdom ‘vooral als een last’. Tweederde vindt dat dit hun leven makkelijker heeft gemaakt. Acht van de tien rijken behoordelen hun leven in het algemeen met een rapportcijfer 8. Van de tien gemiddelde Nederlanders oordelen slechts zes op dezelfde manier over hun leven.