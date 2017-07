Britten hebben nieuw plastic tientje

Het briefje met de beeltenis van Jane Austen is, net als het meest recente £5-biljet, gemaakt van plastic. Daardoor kreukt het briefje niet, gaat het vele malen langer mee dan de oude biljetten op basis van katoenvezels, en overleeft het zelfs een ritje in de wasmachine.

Dierenliefhebbers zijn minder blij met het duurzame tientje. Zij klagen dat er dierlijk vet is gebruikt bij het maken van het tientje – en eerder ook het vijfje. De Britse centrale bank maakt de volgende biljetten daarom mogelijk op basis van palmolie. Ook dat is omstreden, omdat er veel tropisch regenwoud heeft moeten wijken voor palmolieplantages.

Jane Austen is een van de grootste schrijvers van het Verenigd Koninkrijk. Ze schreef onder meer Pride and prejudice en Sense and sensibility. Het nieuwe tientje met haar beeltenis werd gepresenteerd in Winchester, waar ze begraven is. Het is dit jaar 200 jaar geleden dat Austen overleed.