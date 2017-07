Naar schatting zouden per jaar een half miljoen Belgen gebruik gaan maken van de regeling, waaraan wel strenge toegangseisen zijn gesteld, aldus de Belgische zakenkrant De Tijd.

Groei

De maatregel is voorgesteld door vice-premier Kris Peeters (CD&V). In België is het aantal langdurig zieken gestegen tot 400.000, 20.000 meer dan een jaar geleden en een groei van 70% in tien jaar tijd. Bij gebrek aan terugbetaalde therapie slikken volgens het kabinet veel patiënten depressiva waarvoor ze wel een vergoeding krijgen. Die aanpak zou veel minder effectief zijn zonder de psychologische begeleiding.

Aanvankelijk vreesden de Belgen voor de oplopende kosten van de maatregel, geschat op €300 miljoen over een jaar. Het aantal vergoede sessies bij de psycholoog wordt volgens De Tijd beperkt.