Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag geoordeeld in hoger beroep. De uitspraak gaat over een werkneemster die geruime tijd ziek was en in het tweede ziektejaar niet volledig doorbetaald heeft gekregen. Zes maanden na herstel werd zij werkloos.

Bij het vaststellen van het dagloon, waarmee de hoogte van de WW-uitkering wordt bepaald, is het lagere loon dat de vrouw ontving tijdens haar ziekte, meegerekend. Hierdoor ontving zij een lagere WW-uitkering.

Het Uwv moet nu de WW-uitkering van werkneemster opnieuw berekenen en moet daarbij kijken naar het loon dat zij ontving voordat zij ziek werden. De CRvB is de hoogste bestuursrechter in deze zaak. Partijen kunnen niet in beroep gaan tegen de uitspraak.